Giulia Salemi entra a gamba tesa su Luca Onestini. La mossa dell’ex tronista, che dopo la puntata del 23 gennaio aveva accusato l’opinionista social del Grande Fratello Vip di leggere esclusivamente i tweet a suo sfavore in quanto amica di Soleil Sorge, ex di Onestini e sua acerrima nemica, ha provocato la reazione dell’influencer italo-iraniana. Accusata di essere imparziali per questioni di natura personale, Giulia ha esploso una fucilata nei confronti di Luca, in attesa di potergli rispondere vis a vis durante la prossima puntata.

Onestini critica la Salemi

Onestini aveva commentato i tweet che lo riguardavano e che erano stati scelti dalla Salemi: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

La replica di Giulia Salemi

Giulia, che non ha preso affatto bene le critiche di Luca, ha deciso di rispondergli via Twitter: “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

E’ ipotizzabile che la “faida” a distanza tra i due non sia destinata a finire qui.