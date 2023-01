Antonella Fiordelisi in dolce attesa? Il ritardo delle mestruazioni e la richiesta alla produzione di un test di gravidanza hanno insospettito e non poco i fan dei Donnalisi. La vippona aveva confessato a Nikita Pelizon di avere una relazione decisamente focosa con Edoardo Donnamaria, con cui avrebbe regolarmente rapporti sessuali nella Casa più spiata d’Italia, al punto che le è venuto il dubbio che potesse esserci stata una “svista”.

“Ancora non mi vengono (le mestruazioni, ndr), sono in ritardo di qualche giorno. Boh, stiamo a vedere dai… Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”, aveva confidato Antonella a Nikita alcuni giorni fa. Da qui era nato il caso su una possibile gravidanza, che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso per alcuni giorni, fino a quando la stessa Antonella Fiordelisi ha fugato ogni dubbio annunciando l’arrivo delle mestruazioni: “Mi sono venute le mie cose”, ha detto l’influencer campana.

Intanto, tra Antonella e Edoardo Donnamaria sembra essere tornato nuovamente il sereno. La relazione tra i due vipponi è stata caratterizzata in questi mesi da litigate, discussioni e continui tira e molla, tanto che i fan della ship, i cosiddetti Donnalisi, si chiedono se e come proseguirà la storia d’amore tra i vipponi una volta abbandonata la Casa del Grande Fratello Vip.