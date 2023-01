Notizia bomba sganciata da Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. Un’amatissima ex vippona, infatti, potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Insieme a lei anche due ex fidanzati di due attuali concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di Jessica Selassiè, vincitore del Gf Vip 6, Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, e Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei. “Da febbraio sono previsti nuovi ingressi che, però, non saranno dei concorrenti”, ha raccontato Parpiglia. “Saranno ospiti e resteranno in casa un numero di giorni limitato. Ci sarà il probabile ritorno di Jessica Selassiè, ed è stato chiesto a Matteo Diamante di entrare. Questi nomi li sta dando in esclusiva Casa Pipol. Non è detto che Chiara Rabbi, che sta aspettando una risposta per fare la tronista a Uomini e Donne, non possa essere tra questi ingressi”.

Tuttavia, in seguito alle anticipazioni di Parpiglia, l’investigatore social Alessandro Rosica ha riportato un altro nome, ovvero quello di Clarissa e non di Jessica Selassiè. Non ci resta che aspettare per scoprire chi tra questi varcherà la soglia della porta rossa.