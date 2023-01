Ieri sera è andata in onda la prima puntata del GF VIP Radio. Uno degli speaker è stato Edoardo Donnamaria, che terminata la diretta radiofonica si è rifugiato in cortiletto preoccupato per la reazione che potrebbe avere Antonella Fiordelisi. Durante la messa in onda, infatti, il volto di Forum ha parlato degli ultimi avvenimenti della loro storia d’amore, e teme che l’influencer campana non abbia colto l’ironia.

Il confronto tra Edoardo e i coinquilini

Edoardo si confronta in cortiletto con Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, e quest’ultima, dopo avergli fatto i complimenti per le sue doti da speaker, lo conforta dicendogli che non ha sbagliato. Secondo la sorella di Clizia, Donnamaria non ha sbagliato, ed è probabile che Antonella se la sia presa un po’ per tutto, ma lui non ha fatto o detto niente di male. Anche il fidato amico Tavassi interviene, svelando che la Fiordelisi ha preso appunti insieme a Nikita Pelizon. Non sa cosa abbiano scritto, ma immagina sia un pretesto per litigare.

Poi, in cortiletto arrivano anche Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. La moglie di Bradford ha fatto notare che al termine del GF VIP Radio, la Fiordelisi è scoppiata in lacrime. “Come fa sempre”, ha chiosato la modella venezuelana. Secondo Alberto, invece, Edoardo non ha detto nulla di grave, ma Antonella è molto permalosa, quindi il fatto che sia rimasta ferita non lo stupisce. Anche per Luca Onestini Donnamaria non ha alcuna responsabilità, e ritiene che la Fiordelisi se la prenda sempre per questioni sciocche.

La critica di Micol Incorvaia

L’unica critica che Micol muova ad Edoardo riguarda il lancio di una canzone, che Donnamaria ha presentato come un pezzo per quando i Donnalisi si lasceranno. Sarebbe stato meglio evitare, considerata la crisi che stanno vivendo. Ma il volto di Forum ribadisce di averlo fatto in buona fede, e che per lui l’affermazione equivaleva a dire che stanno ancora insieme. In ogni caso, nonostante il pianto di Antonella, Edoardo è deciso a non fare nessun passo verso la fidanzata, dalla quale pretende delle scuse.

Poi interviene nuovamente Tavassi: “Lei (Antonella, ndr) è circondata da persone che le danno sempre ragione a prescindere. Se si crea il litigio, si creano i malumori”. I vipponi continuano a discutere, e tra Antonella e Edoardo, al momento, non si intravede nessuno spiraglio di chiarimento. Chi farà il primo passo?