E’ emersa una clamorosa indiscrezione nelle ultime ore. L’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha svelato che presto potrebbe esserci un ingresso a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il designato a varcare la soglia della porta rossa sarebbe Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e amico di George Ciupilan. Stando a quanto rivelato da Rosica, Diamante potrebbe approdare presto nel loft di Cinecittà, dove la sua permanenza dovrebbe durare due-tre settimane al massimo.

La relazione di Diamante con la Pelizon è passata anche per il reality di MTV Ex on the beach, al quale hanno partecipato insieme. Di recente, Matteo, nel corso di un’intervista, commentando il rapporto tra Nikita e Luca Onestini, era entrato a gamba tesa sull’ex tronista: “Nikita mi sembrava presa. Speravo che Luca si comportasse da signore. Invece è uno stratega abile nei reality e si è approfittato di questa situazione, prendendo in giro Nikita. Io non mi sarei mai comportato così”.

L’eventuale ingresso di Matteo Diamante nella Casa più spiata d’Italia spariglierebbe senza dubbio le carte in tavola e generare nuove dinamiche. Come prenderebbe Nikita l’approdo del suo ex fidanzato nel loft di Cinecittà?