Clamorosa litigata nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono finiti nuovamente ai ferri corti quando l’influencer campana ha scoperto che il volto di Forum è andato da Oriana Marzoli a scusarsi per l’averla nominata.

A quel punto il vippone ha perso completamente le staffe: “Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto delle nomination”. “Tu mi hai detto che fai quello che vuoi, che ti senti in colpa…”, ha replicato Antonella. Donnamaria ha poi ribadito che lui è libero di dispiacersi per chi vuole, e che non è vero che fa l’amico con tutti quanti. Ha ricordato che con Antonino Spinalbese non parla quando ha messo piede nella casa per la prima volta.

Antonella ad Edoardo: "Mi hai messo le mani addosso"

Gli animi si surriscaldano al punto che la Fiordelisi si lascia sfuggire un retroscena che, se confermato, sarebbe gravissimo: “Mi hai messo le mani addosso, ma per favore. Non si fa!”, ha rivelato l’influencer campana. “Ma quali mani addosso! Metti la testa a posto che stai bruciata!”, ha ribattuto Edoardo.

In seguito, Donnamaria ha affermato che se lui andasse da Antonella a dirle che vuole bene ad Oriana, lei gli direbbe che è un cane e si girerebbe dall’altra parte dicendogli non di volerlo più vedere: “Questa sei. Accetta la verità dei fatti. Tu stai fuori di testa. Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Stai zitta. Quando Oriana me l’ha detto, mezz’ora dopo è tornata chiedendomi scusa. Te cosa hai fatto? Sei andata a dormire in un altro letto. Ti devi vergognare”.