Edoardo Donnamaria, durante la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, ha nominato Oriana Marzoli. Il fatto che il voto del volto di Forum sia poi risultato decisivo per mandare al televoto la modella venezuelana, sembra aver turbato il fidanzato di Antonella Fiordelisi. Edoardo, infatti, ha provato a chiarirsi con Oriana, dicendosii pentito per averla nominata.

Nikita Pelizon trama contro Oriana Marzoli

Nella giornata di ieri, Nikita Pelizon, approfittando di un momento con Donnamaria, gli ha parlato della Marzoli e di un rapporto simile che ha avuto con l’ex fidanzato. Ecco le parole dell’influencer triestina riportate dai colleghi di Biccy.it: “Il mio ex aveva un migliore amico, ma io non provavo stima nei confronti di questo suo migliore amico. Zero totale. Ma loro si conoscevano fin da piccoli. Io non andavo a genio al suo migliore amico e il suo migliore amico non andava a genio a me. Io di base non mi intrometto, ma è stato uno dei motivi per cui l’ho lasciato. Perché il mio fidanzato a una certa situazione è stato dalla parte di lui e non dalla mia”.

Poi prosegue: “Dato che qui hai una persona che hai conosciuto due mesi fa (Oriana, ndr), penso: ma veramente è più importante della tua fidanzata? Tu dopo le varie cose che ti ha detto che non ti sono piaciute, dopo quello che ha detto sul vostro rapporto… Non so neanche come spiegartelo per essere diplomatica, ma: è così tanto importante da fare l’amico di lei anziché il fidanzato?”.

La replica di Edoardo Donnamaria

A quel punto è arrivata la replica di Edoardo Donnamaria: “Ti faccio solo un nome: Antonino”. “Quindi è una vendetta?”, chiede Nikita. “No, ma così come io accetto che Antonino sia suo amico nonostante lui mi abbia insultato e mi abbia fatto stare male, così come io accetto questa amicizia, lei accetta la mia. Io sono amico di chi mi pare, non è che Oriana l’ha menata o le ha offeso la madre. Semplicemente si punzecchiano, si prendono in giro e si dicono minch**te. Se lei non accetta che io possa volere bene a una persona che a lei non piace è un problema suo. Se è disposta a lasciarmi per questo bene, significa che non era la persona giusta”.