Antonella Fiordelisi non ha mai gradito il rapporto di amicizia tra il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, e Oriana Marzoli. L’influencer campana continua a non comprendere per quale motivo il volto di Forum ci tenga tanto ad andare d’accordo e a trascorrere del tempo in compagnia della modella venezuelana.

“Lui vuole rimanere in buoni rapporti con tutti”, sostiene Antonella mentre intavola il discorso con Daniele Dal Moro. Sebbene Donnamaria abbia nominato la Marzoli nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, la Fiordelisi non si spiega per quale ragione continui a dimostrarle affetto, abbracciandola e passando molto tempo insieme a lei.

Secondo Daniele, il coinquilino è semplicemente dispiaciuto di aver fatto la differenza con il suo voto, condannando Oriana ad un televoto che si preannuncia particolarmente difficile. “Detto questo, tanta amicizia tra le e Edoardo non la vedo”, aggiunge l’ex tronista. “Qui sono tutti amici di tutti”, sostiene Daniele, il quale è stufo dell’ipocrisia che vede nei comportamenti degli altri vipponi.

Antonella non dorme con Edoardo

“Se devo dire la mia, la dico su tutti. Anche sul mio fidanzato. Io ho i miei difetti, ma non mi sembra che lui sia perfetto”, commenta Antonella visibilmente infastidita. “Tu non se una persona che manca di polso, alle volte ne hai fin troppo ed è esattamente ciò che manca a lui”, dice invece Dal Moro, che critica Edoardo per il poco carattere dimostrato in diverse occasioni. “Per me Edoardo non ha polso. Non solo quando ha torto, ma anche quando ha ragione”. “Se sono fidanzato giudico il mio fidanzato per come si comporta, e a me non piace come si comporta. Non capisco perché faccia tante cose”, dice l’influencer campana.

Risentite e offesa, Antonella decide di non trascorrere la notte insieme ad Edoardo Donnamaria, restando a dormire su uno dei divani della sala da pranzo. Come avrà reagito il fidanzato?