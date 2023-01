Le ore successive alla puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio sono state piuttosto complicate per Daniele Dal Moro. Durante la diretta, infatti, l’ex tronista è stato osteggiato da Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti a causa del suo atteggiamento di confronti di Oriana Marzoli.

Il veneto ha svelato che non vede un futuro insieme alla modella venezuelana una volta usciti dalla Casa: “Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no”. Dopo questa uscita, Sonia Bruganelli è entrata a gamba tesa, accusandolo di comportarsi in maniera incoerente.

Furioso con la produzione a causa di un tweet letto in diretta da Giulia Salemi, e per le pesanti critiche ricevute, Daniele Dal Moro ha deciso di mettere in atto una sorta di rimostranza togliendosi il microfono (circostanza vietatissima) e di abbandonarlo per terra. L’episodio è avvenuto mentre l’ex tronista stava chiacchierando in cortiletto con Nikita Pelizon e Geroge Ciupilan delle nomination. Leggendo i commenti degli utenti su Twitter, pare che la regia, però, non lo abbia inizialmente rimproverato, per poi intimargli di rimettersi il microfono. In molti sostengono che Daniele si stia comportando in questo modo perché il suo obiettivo sarebbe quello di essere squalificato.