Cosa succede a Giaele De Donà? Nella Casa del Grande Fratello Vip sono stati in molti a notare che la modella sembra aver subito un brusco calo di peso, circostanza che ha messo in allarme anche i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese, seduto insieme ad alcuni coinquilini, ha iniziato ad osservare Giaele mentre si faceva la doccia. La vippona è parsa visibilmente dimagrita, tanto da spingere l’ex di Belén Rodriguez a chiederle quanto pesasse. “Sai che c’è? Tu non hai più assimilato. Perché tu mangi, ma non assimili. Tra lo stress e l’ansia non riesci ad assimilare”, ripete a più riprese l’hairstylist. “Guardati allo specchio. Lo sai che rispetto a quando sei entrata nella Casa sei un’altra persona? Bruci troppo, devi stare più tranquilla”, ha ribadito Antonino.

Giaele De Donà, alta circa un metro e ottanta, ha detto di pesare 64 chili, ma a guardarla bene non si direbbe affatto che abbia raggiunto quel peso. Oltre ad Antonino Spinalbese, anche i telespettatori che seguono quotidianamente le vicende dei vipponi tra le mura della Casa più spiata d’Italia si sono accorti dell’eccessiva magrezza della modella, e stanno iniziando a preoccuparsi seriamente.