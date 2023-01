“Una promessa è una promessa”. E’ quello che avrà pensato Edoardo Donnamaria durante le ultime nomination del Grande Fratello Vip. Il volto di Forum, infatti, accusato da Antonella Fiordelisi di aver riso di lei e di non averla difesa durante una litigata con Oriana Marzoli, aveva detto alla sua fidanzata che avrebbe nominato la modella venezuelana. E così ha fatto.

La nomination palese di Edoardo

Chiamato durante le nomination palesi, Donnamaria ha detto: “Faccio molta fatica a fare questa nomination, ti dico la verità, spero che sia una nomination che risolva un problema e che non inizi una guerra: il mio nome è Oriana. Questo perché da una persona che dice di adorarmi e che mi vuole molto bene… Allora, il problema non è quando litiga con Antonella, è quando durante le litigate con Antonella vengo messo in mezzo io. E sentir dire ‘torna a fare i massaggi ad Antonino’, ‘stai con Edoardo solo perché Antonino ti ha dato il palo’… Una volta, due volte, tre volte… Da una persona che dice di volermi bene io non posso accettarlo”.

Edoardo si pente di aver nominato Oriana

Fino a qui tutto regolare, se non che al termine della puntata, Edoardo Donnamaria, ad insaputa di Antonella Fiordelisi, è andato da Oriana Marzoli perché pentito di averla nominata: “In te ho visto certe cose che non mi sono piaciute che in altri che c’erano là non ho visto. Quindi se mi levi le persone che voglio nominare, mi metti alle strette e mi dai trenta secondi per scegliere… L’unica motivazione che ho trovato è stata questa. Se avessi saputo che saresti andare in una nomination come questa non ti avrei nominato, è tosta questa. Spero solo che non ce l’hai con me”.

Oriana ha confessato al coinquilino di esserci rimasta male per la nomination ricevuta: “Tu con me cambi molto l’atteggiamento, quando c’è lei (Antonella, ndr) neanche mi caghi. Con me sei un’altra persona. Ma posso capire la tua posizione, quindi non ti dico niente. Però non puoi fare il super amico mio e poi smetterla di parlarmi. Quando stai male sei molto amico, quando stai con Antonella non mi caghi. Ci sono rimasta male, te lo ripeto, sai come sono fatta. Sai benissimo che non sto zitta se qualcosa non mi va. Proprio perché ci tengo a te non ho detto niente, ma mi sono sfogata con Luca. Non ti dico che sono delusa, ma ci sono rimasta male. Io ti voglio davvero bene”.

La conversazione si è poi interrotta bruscamente a causa dell’arrivo della Fiordelisi.