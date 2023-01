Attilio Romita storce il naso ripensando al rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamorghini. L’ex anchorman del Tg1 si è confrontato sulla questione con Nicole Murgia.

“Ti dirò la verità, io a questa storia con Ginevra non ci credo. Quando è venuta quella settimana le ho chiesto ‘Ma come stai messa fuori?’, e lei mi rispose ‘C’è’. Se tu mi dici ‘c’è’ che sei venuta a fare. Poi tu ci credi ad una storia che parte con occhi lucidi, sguardi intensi, ore e ore di colloqui. Lei se ne va, lui si lancia in un ‘arrivederci’, poi lei dallo studio dice ‘comportati bene’. Poi viene qui una settimana, e no perché ha un fidanzato fuori. Perché ce l’ha non è che se lo inventava? Vabbe, ma di che stiamo parlando? Ad Antonino che abbia perso la testa per Ginevra non ci riesco a credere. Lei è molto intrigante, una via di mezzo tra Oriana e te, in quel range. C’è una cosa in mezzo che diventa più plausibile dell’effervescenza e più accettabile dell’affidabilità. Quindi ci sta”.