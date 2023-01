Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo la furibonda litigata di ieri pomeriggio, si sono riuniti per parlare. L’influencer campana non riesce proprio a digerire l’amicizia tra il suo fidanzato e Oriana Marzoli, sua acerrima nemica nella Casa del Grande Fratello Vip con la quale si è più volte scontrata.

Antonella minaccia di lasciare la Casa

Antonella, durante la discussione con Edoardo, ha minacciato di voler lasciare il loft di Cinecittà: “Me ne voglio andare, non sto più bene qui dentro, non rido più. Ho capito che non sei come credevo, purtroppo mi sono innamorata. Per me questo non è giusto. Non sei stato carino, io non voglio che tu usi me per giustificarti del fatto che l'hai nominata. Sei diventato energia negativa per me, non voglio proprio parlare”.

Dopo aver abbandonato il confronto, Donnamaria si è sfogato con alcuni coinquilini. Ognuno ha detto la sua, prima che ritornasse la Fiordelisi, che ha sbottato di nuovo: “Non mi rivolgere la parola, mi fai del male. Non sto più bene con lui, mi fa del male. Io non prendo in giro nessuno, sei un bugiardo. Io non ti riconosco più”.

Crisi di panico di Antonella: la reazione di Oriana Marzoli

Subito dopo l’ennesimo scontro, Antonella è scoppiata nuovamente in lacrime. Nel frattempo, Oriana Marzoli, parlando con Giaele De Donà e Nicole Murgia, è venuta a conoscenza di una crisi di panico di cui la Fiordelisi avrebbe sofferto. La modella venezuelana ha così lasciato il salotto: “Fatemi uscire di qui (si riferisce alla volontà di andare in giardini, ndr), non ce la faccio con queste st*on*ate. Mamma mia”. In seguito, Andrea Maestrelli ha raccontato di aver visto Oriana ridere mentre Antonella piangeva.