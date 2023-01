E’ un nuovo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è tempo di confidenze tra i vipponi. Protagonista Davide Donadei, che lascia spazio ai suoi ricordi e ritorna con la mente a due anni fa, quando è iniziata la sua storia d’amore con Chiara Rabbi, finita solo pochi mesi fa.

Davide Donadei ed il rapporto con Chiara Rabbi

“Lei era molto gelosa”, racconta Donadei, e spiega che proprio a causa di alcune incompatibilità caratteriali ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione, chiudendo ogni tipo di rapporto. “Lei non mi ha tutelato”, afferma deluso il vippone, ma dice che una volta fuori dalla Casa vorrebbe almeno cercare di avere un rapporto pacifico con la Rabbi. Forse non dovrà aspettare di lasciare il loft di Cinecittà. Infatti, stando a quando rivelato da Gabriele Parpiglia durante Casa Pipol, l’ex corteggiatrice potrebbe fare presto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nelle vesti di “ospite”.

“La delusione e la rabbia ti portano a fare cose sbagliate”, commenta Nicole Murgia, giustificando la reazione di Chiara, per poi chiedere a Davide: “Secondo te ti sta guardando?”. “Sì, qualcosa l’avrà vista”, risponde l’ex tronista.

A quanto pare, l’ultima storia d’amore vissuta da Donadei sembra aver lasciato un segno importante nella sua vita. Per tale ragione, il ristoratore pugliese si è ripromesso di essere più razionale possibile prima di lasciarsi andare in una nuova relazione, per evitare di commettere degli errori che potrebbero farlo soffrire.