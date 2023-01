Davide Donadei si è messo nei guai. Ieri sera, l’ex tronista stava chiacchierando con Nikita Pelizon quando un’autrice è dovuta intervenire invitandolo a raggiungere immediatamente il magazzino. Donadei stava disegnando qualcosa su un foglio, una sorta di messaggio in codice per l’influencer triestina, quando è stato bruscamente interrotto: “Davide, vai subito in magazzino. Subito!”, si è sentito dalla regia.

Davide Donadei "stanato" dalla regia

Davide stava parlando con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. L’argomento? Oriana Marzoli e gli altri inquilini che non convincono l’ex tronista. Dalle immagini si nota che Donadei inizia a scrivere dei messaggi in codice mentre Nikita osserva con attenzione ed in seguito annuisce facendo intendere di aver compreso. Ma dalla regia una voce ha tuonato contro l’ex di Chiara Rabbi: “Davide, penna e carta in magazzino. Subito!”. “Guarda i miei cuoricini, lo lascio qua, te lo porto dopo”, ha replicato il vippone nel tentativo di cavarsela. “No, vai subito!”, ha tuonato un’autrice del reality show.

Donadei: "Oriana non la digerisco"

“Oriana Marzoli ha un copione scritto. Non la digerisco, non so cosa devo fare di più per ignorarla. C’è qualcuno che non mi convince oltre lei. Capito chi?”. Queste le affermazioni di Davide Donadei prima che iniziasse a scarabocchiare sul foglio di carta. Oltre alla modella venezuelana, dunque, ci sarebbe anche un altro vippone che non andrebbe a genio a Donadei, e ha provato a rivelarlo segretamente, circostanza che rappresenta di fatto una chiara violazione del regolamento del Grande Fratello Vip.