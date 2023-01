L’ennesima crisi nella relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Le loro litigate sono ormai all’ordine del giorno, e finiscono per coinvolgere anche gli altri inquilini del loft di Cinecittà.

Proprio al riguardo, stanno facendo discutere alcune affermazioni di Donnamaria, che ha svelato alcuni retroscena sulla fidanzata (o ex fidanzata?). “Era andata a piangere sotto le coperte, poi la scopro e vedo che non stava affatto piangendo”, dice il volto di Forum confidandosi con Luca Onestini. Poi ha aggiunto: “E’ una pericolosa, per me lo è. In un momento di rabbia si può inventare qualsiasi cosa, come ad esempio quando ha detto che le ho messo le mani addosso”.

Poi Edoardo rivela un retroscena: “Un giorno, in pratica, andiamo a letto e io vado per abbracciarla e baciarla o anche qualcosa in più, e lei mi rifiuta. Noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qua dentro e quindi le chiede perché. E lei risponde ‘Non mi fido di te’. Ma come non ti fidi di me? Fino a mezz’ora fa eravamo a giocare e scherzare”.

Sui social, tantissimi utenti stanno attaccando Edoardo Donnamaria per via di queste sue rivelazioni intime sulla sua relazione con Antonella Fiordelisi. Altri, al contrario, lo stanno lodando perché sta smascherando l’influencer campana.

Come stanno realmente le cose? Edoardo sta facendo terra bruciata intorno ad Antonella, oppure sta semplicemente raccontando quello che accade nella relazione con la Fiordelisi?