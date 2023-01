Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip, c’è stato il classico appuntamento del giovedì sera con il GF Game Night. Durante lo show, Nicole Murgia ha fatto l’imitazione di Oriana Marzoli, che è stata apprezzata da tutti fatta eccezione per Antonella Fiordelisi. La ragione? Durante lo sketch l’attrice romana che detto che Edoardo Donnamaria ha nominato la modella venezuelana su “imbeccata” della fidanzata.

“Non posso levarmi gli occhiali, sono parte del mio personaggio. C’è il sole qui in confessionale! Non sto truccata basta, non faccio confessionali non truccata che mi guarda tutta Italia e Spagna. Non mi guardate che non sono truccata! Sono molto confusa per l’amore. Di chi sono innamorata? Che giorno è oggi? Giovedì? Allora Ciupy. Domani? Il venerdì Antonino. Poi il weekend prima Attilio e dopo la domenica Daniele. Se porto Dani a cena fuori? Ma va, andiamo dentro l’armadio”. Poi Nicole ha proseguito nell'imitazione: “Edoardo mi ha nominata! Lui si è fatto influenzare nella nomination. Si è fatto influenzare anche se non lo ammette. Lui non dice la ‘verdad’. Adesso sono in una nomination tosta con Nikita e George. Ma Alfonso ha detto che sono la Reina e quindi non esco. Amore fidati non esco e vinco. Io resto qui, sono troppo importante”.

L'imitazione di Nicole fa infuriare Antonella

Al termine dello sketch della Murgia, Antonella ha perso nuovamente la testa, infuriandosi con la coinquilina. Quest’ultima ha provato a parlarle, ma non è servito a nulla. “Sì, ha detto che se l’è presa per la mia frase ‘Edo mi hai nominata perché ti sei fatto influenzare dalla tua fidanzata’”, ha detto Nicole. “Continuava a dirmi che l’abbiamo derisa che abbiamo fatto gruppo contro di lei. Ma ha capito che stavo imitando Oriana per ridere? Se è per questo poteva offendersi Oriana che ho detto che ogni giorno cambia un uomo, ma lei ha capito che era un gioco. Invece no, Antonella addirittura ha iniziato a dirmi ‘come fai ad essere amica di Oriana che ti nascondeva che si baciava con Daniele sapendo che a te piaceva?’. Ma basta, e poi con questo branco e gruppo è una storia che non si può sentire”.

La Fiordelisi ha notato che Nicole parlava di lei insieme a Luca Onestini, Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria, ed ha iniziato a dare di matto: “Potete evitare di parlare di me? Visto che fate il game Night e parlare di me anche se non partecipo, fate più bella figura a stare zitti e crescete, che poi avete 30 anni a testa”.