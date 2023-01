Oriana Marzoli non riesce a darsi pace. L’improvviso allontanamento di Daniele Dal Moro sta mettendo a dura prova la tenuta mentale della modella venezuelana, che proprio non vuole rassegnarsi all’idea che l’ex tronista abbia deciso di archiviare il loro rapporto senza una reale motivazione.

I tormenti di Oriana Marzoli

Non essendo riuscita a trovare una soluzione per potersi riavvicinare a Daniele, Oriana non nasconde il suo malumore e decide di confrontarsi con i vipponi a lei più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. A provare a confortarla ci pensa Edoardo Tavassi, secondo il quale la Marzoli ha già fatto tutto quello che poteva per dimostrare il suo interesse nei confronti dell’ex tronista. “Basta. Nel caso sarà lui a venire da te, e poi sarai tu a decidere”, dice il fratello di Guendalina. “Io ci rimango male perché dico: ‘cosa ho fatto?’”, si chiede la venezuelana.

Tavassi prova a spiegarle che non è giusto pensare a quanto accaduto in passato, e che dovrebbe essere Dal Moro a capire se mettere da parte l’orgoglio e tornare da lei, o chiudere definitivamente la loro frequentazione: “Non è una cosa che devi fare tu, deve venire lui”. Ma Oriana non riesce a darsi pace: “Io vedevo che si trovava molto bene con me, e ora ci rimango male”.

Edoardo Tavassi ritiene che la Marzoli sia perfettamente consapevole della situazione, anche se non ha il coraggio di confessarlo a sé stessa. Cosa deciderà di fare Oriana? Rinuncerà per sempre alla frequentazione con Daniele o proverà un riavvicinamento?