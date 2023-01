Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembra ormai giunto al capolinea. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, durante la quale è stato duramente attaccato da Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, l’ex tronista ha deciso di archiviare la possibile ship con la modella venezuelana, che continua ad evitare ormai da quasi 72 ore.

La strategia di Daniele Dal Moro

Ieri pomeriggio, i fan della coppia, nel tentativo di far riappacificare Daniele e Oriana, hanno fatto volare una aereo sopra la casa con un messaggio che recava la seguente frase: “Oriana & Daniele, non si comanda al cuore. #Oriele”. Ma se la Marzoli è uscita in giardino a ringraziare i fan, Dal Moro si è tenuto ben lontano, evitando di raggiungere la vippona. Il motivo? Daniele avrebbe una strategia chiarissima: fargli “terra bruciata” intorno, evitando di “offrirle” la visibilità che, a dire dell’ex tronista, le consentirebbe di uscire vincente dal complicatissimo televoto che la vede opposta a Nikita Pelizon e George Ciupilan. Per farla breve, Dal Moro vuole che la Marzoli tolga definitivamente il disturbo!

Aereo per Daniele e Nikita: la reazione di Oriana

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, un altro aereo fatto volare questo pomeriggio sopra la Casa più spiata d’Italia. I destinatari del messaggio, questa volta, sono Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon: “Vicini non vi spegne nessuno. #Dakita”. Ma se ieri l’ex tronista si era rifiutato categoricamente di uscire in giardino per leggere il messaggio dei fan, questa volta si è precipitato di corsa insieme all’influencer triestina. Alla scena ha assistito anche Oriana Marzoli, che si è accomodata su una delle sdraio per gustarsela. Ma il suo volto, sul quale è comparso un sorriso di scherno nei confronti Daniele e Nikita, in realtà celava il suo reale stato d’animo. La venezuelana era furiosa e sembrava sul punto di esplodere. Noi riteniamo che sia solo questione di tempo: per Oriana e Daniele arriverà presto la resa dei conti.