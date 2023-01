Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli come “Guelfi” e “Ghibellini”. L’ex tronista e la modella venezuelana, dopo il gelo seguito alla puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, hanno avuto un durissimo faccia a faccia, durante il quale si sono accusati a vicenda, e che di fatto ha sancito la fine del loro rapporto.

Un episodio, avvenuto nelle ultime ore, ha contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco. La produzione ha chiesto a Daniele e Oriana di recarsi in magazzino per il cambio batteria dei rispettivi microfoni. Una mossa, quella della produzione, che gli utenti di Twitter ritengono fosse stata studiata a tavolino con l’obiettivo di far ritrovare i due vipponi da soli in uno dei luoghi più angusti del loft di Cinecittà. Ma Dal Moro, pur di evitare la Marzoli, si è alzato dal divano e si è avvicinato a Nikita Pelizon, portandola con sé dentro al magazzino. “GF ci hai provato a far creare la dinamica a scapito di quello che vuole Daniele eh?! Mi dispiace per voi ma lui non è scemo e va a prendersi Nikita e se la porta con sé”, ha scritto un utente su Twitter.

Insomma, vista l'evoluzione, o meglio, l'involuzione della ship tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, è lecito ipotizzare che i due potrebbero ignorarsi fino al termine della rispettiva permanenza nella Casa più spiata d'Italia. Circostanza che, per uno di loro, potrebbe verificarsi già lunedì 30 gennaio. Infatti, Oriana si trova ad affrontare un televoto durissimo che la vede opposta a Nikita Pelizon e George Ciupilan, due dei personaggi più amati di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I sondaggi non la danno per favorita, ma resta il fatto che la venezuelana è una dei concorrenti che genera più dinamiche, e la sua uscita di scena rappresenterebbe un duro colpo per il Gf Vip.