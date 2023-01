Antonino Spinalbese, concorrente di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip, torna a parlare dell’amatissima Luna Marì.

L’ex di Belén Rodriguez ha parlato spesso della figlia, confidando i suoi timori in merito al pensiero che cresca insieme a due genitori separati. Ora Antonino ha ribadito che la sua paura più grande è che la piccola Luna Marì possa dimenticarsi di lui, visto il prolungato periodo di assenza dovuto alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

La delusione per l'epilogo della storia con Belén Rodriguez

Spinalbese ha anche raccontato la delusione per come sia finita la storia con Belén. L’hairstylist sognava una famiglia come quella degli spot del Mulino Bianco, ma si è dovuto necessariamente ricredere: “Ho sempre saputo che sarei diventato padre”, confessa. “Ma non credevo che le cose sarebbero andate così”.

I costosi vestiti di Luna Marì

Antonino ha anche accennato alla polemica sull’abbigliamento della figlia: “Quando vesto la bimba è come se vestissi me. Io per lei faccio gli outfit pazzeschi. Mamma mia quei vestitini: che belli! Quando vedi tutti quei vestiti bellissimi, poi dici in negozio ‘quant’è?’ e ti dicono ‘1.250 euro’. Ma come? Poi li butti dopo tre settimane. Io spendo un sacco per i vestiti di mia figlia. Mi piace vestirla alla moda, sono sincero. Anzi curo più lei di me. Anche perché io ne ho pure troppi di vestiti”.

Antonino: "Non voglio donne fuori dalla Casa"

Appena Spinalbese terminerà la sua avventura al Gf Vip non ci sarà spazio per nessun altro: “Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta. Mi immagino che vado in montagna, io e la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro”.