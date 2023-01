Nicole Murgia ha messo nel “mirino” Antonino Spinalbese. L’attrice romana, dopo aver compreso che con Daniele Dal Moro non esisteva alcuna possibilità di andare oltre ad una semplice amicizia, ha messo gli occhi sull’ex di Belén Rodriguez.

Nelle ultime settimane, l’ex moglie di Andrea Bertolacci ha palesato il suo interesse nei confronti dell’hairstylist. Anche durante la puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, Nicole, pungolata da Alfonso Signorini, ha ammesso di avere una forte attrazione per il coinquilino. Nelle ultime ore, stanno girando su Twitter alcuni video in cui la Murgia stuzzica Spinalbese.

Nicole Murgia stuzzica Antonino Spinalbese

“Anto, secondo me un passettino lo potresti fare. Avendo quella consapevolezza: ok, se ho fatto 30, faccio anche 31! Se fosse in te farei proprio lo show. Te lo posso dire? Io farei proprio i numeri. Ma i numeri veri, eh! Anto, fuori ti amano. Ascoltami, lo sai perché faccio questo ragionamento? Quando ti salvo, ovviamente non è che ti salvo per… (fa ampi gesti con le braccia, ndr). Dico: ok, voglio vedere cosa fai, è solo perché quella roba la vogliamo!”.

Nicole a Antonino: "Amore, dammi un po' di calore"

A quel punto, Antonino Spinalbese chiede qualche consiglio a Nicole Murgia: “Cosa un passettino? Tanto qua vai avanti solo se fai casini o fai flirt. Io 31 l’ho già fatto! Dai, dammi un consiglio. Beh, io sto facendo delle maratone di sonno, non riuscirò mai a fare qualcosa. Quando tu mi vedrai fare qualcosa è perché sono arrivato a cento”. “Cosa farei se fossi in te?”, chiede Nicole. “I numeri veri, lo show. Credo di aver capito come stai ragionando: se tu mi chiedessi cosa faresti, io farei questo. Se fossi in te fare lo show, che m’importa, ad uscire esco lo stesso. Sai che faccio? Sto qua e faccio proprio il re, tutto il giorno, e il primo che arriva ‘pum’ (mima gesto del fucile, ndr). Invece lui dorme, si allena e poi dorme. Sai cosa? Un po’ di calore umano, proprio di coccolo. Amore, ti giuro, un po’ di calore…”.

Antonino chiude il discorso con una battuta: “Mi hanno fatto pagare le bollette per un anno per quel po’ di calore che ho emanato”.