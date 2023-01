Sta facendo discutere, in particolare su Twitter, una “manovra” alquanto insolita compiuta da Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha lasciato un like ad un video postato dall’account Instagram del reality show, scatenando la reazione degli utenti social.

Il like della discordia

Il filmato in questione mostra il confronto avvenuto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, durante il quale quest’ultimo accusava l’influencer campana di fingere il suo dolore. In qualità di figura super partes, Alfonso Signorini non ha mai espresso il suo pensiero sulla burrascosa storia d’amore tra i Donnalisi, almeno fino a poche ore fa. Il conduttore, infatti, mettendo il like al video in questione, avrebbe di fatto sostenuto la tesi di Edoardo Donnamaria, e cioè che Antonella Fiordelisi è una persona “falsa”. O almeno, questo è quello che sostengono gli internauti, la cui stragrande maggioranza ritiene che il gesto di Alfonso Signorini non sia stato assolutamente corretto.

In seguito, il direttore del settimanale Chi ha rimosso il like, ma ormai la “frittata era fatta” in quanto alcuni utenti avevano già fatto lo screenshot. Per quanto ci riguarda, non escludiamo assolutamente l’ipotesi che il like sia stato messo per errore. Magari sarà lo stesso Alfonso Signorini a chiarire la sua posizione al riguardo durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 30 gennaio.