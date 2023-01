Nuovo amore per Soleil Sorge? L’influencer italo-statunitense, dopo la fine della relazione con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo, avrebbe una nuova liaison con Gianluca Costantino. Quest’ultimo, durante la passata edizione del Grande Fratello Vip, aveva provato in tutti i modi a conquistare Soleil, ma con scarsi risultati. Una volta usciti entrambi dalla Casa più spiata d’Italia il loro rapporto ha subito una brusca battuta d’arresto, tanto che la Sorge non l’ha neanche invitato alla sua festa di compleanno. Ma l’ex vippone non si è dato mai per vinto, ed infatti, in seguito alla rottura della conduttrice del Gf Vip Party con Carlo Domingo, pare che tra i due sia scoccata la scintilla.

Soleil Sorge e Gianluca Costantino: lo scoop di Alessandro Rosica

A lanciare lo scoop è stato Alessandro Rosica. Fonti attendibili vicine all’Investigatore social avrebbero confidato che i due ex gieffini sarebbero una coppia. Inoltre, in questi giorni, Soleil e Gianluca sarebbero in vacanza insieme in montagna.

“Soleil Sorge e Gianluca Costantino. Come dimenticare la loro grande amicizia nata all’interno del Grande Fratello Vip?", scrive Rosica su Instagram. "Amicizia ‘quasi speciale’ bloccata solo dall’ostacolo ‘ex di Soleil’. Proprio lui aveva infatti allontanato categoricamente Soleil da Gianluca. Addirittura lei non fu nemmeno padrona di invitare Gianluca al suo compleanno. Ad oggi Soleil ha lasciato quel ragazzo e ha iniziato a frequentare niente meno che Gianluca Costantino, avete sentito bene, Gianluca Costantino. I due dopo la parentesi Sharm El Sheik, sono volati qualche giorno in montagna ‘insieme a qualche amico’. Le fonti ufficiali che mi arrivano sono sicure e mi parlano di una coppia in piena frequentazione, molto passionale e serena. Sarà solo divertimento momentaneo o è nata davvero una coppia tanto attesa quanto inaspettata?”.