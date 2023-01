Orietta Berti dice addio al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione, circolata nelle ultime settimane, adesso è stata direttamente confermata dalla diretta interessata.

Orietta Berti lascia il Gf Vip

A partire dal prossimo settembre, la cantante farà di nuovo parte della squadra di Fabio Fazio a Che tempo che fa. “Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”, ha rivelato la Berti in un’intervista a La Repubblica, nella quale ha di fatto annunciato l’addio al reality show condotto da Alfonso Signorini e il suo ritorno in Rai. Una scelta che, tutto sommato, non farà strappare i capelli ai fan del Gf Vip, che in più di un’occasione hanno sostenuto che non è adatta al ruolo di opinionista.

“Con Alfonso Signorini mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo”, ha aggiunto Orietta Berti.

Giulia Salemi nuova opinionista?

Ma chi prenderà il suo posto nell’ottava edizione del Grande Fratello Vip? Il primo nome in lizza è quello di Giulia Salemi, che dopo essere già stata concorrente del reality di Canale 5 in due edizioni differenti, oggi si occupa della parte social del programma.