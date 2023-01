Lo scorso dicembre, l’Investigatore Social Alessandro Rosica, aveva rivelato che l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, era in trattativa con la produzione del Grande Fratello Vip in merito ad un suo possibile ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Da allora non si sono avuti ulteriori notizie al riguardo, almeno fino ad oggi. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, pare che l’ex fiamma dell’influencer campana potrebbe presto approdare nel loft di Cinecittà. Alfonso Signorini sarebbe molto stuzzicato dall’idea di fargli varcare la soglia della porta rossa, soprattutto ora che la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sta attraversando una crisi profondissima. L’ingresso di Gianluca Benincasa, dunque, stravolgerebbe ulteriormente il rapporto già compromesso tra i Donnalisi, e rappresenterebbe una vera e propria doccia gelata per entrambi i vipponi.

L'ex di Antonella Fiordelisi entra nella Casa. Ecco quando

Ma quando potrebbe entrare in Casa l’ex di Antonella? Secondo alcuni rumors, Benincasa potrebbe approdare nel loft di Cinecittà nella settimana che va dal 7 all’11 febbraio, quando il Gf Vip dovrà vedersela con il Festival di Sanremo (è previsto il doppio appuntamento settimanale con la diretta del reality di Canale 5). Il suo possibile ingresso risulterebbe assolutamente strategico: in primis, perché Gianluca ha dichiarato di essere ancora innamorato di Antonella; in secundis, in quanto il rapporto con il signor Stefano, papà dell’influencer campana, è burrascoso; ed in terzo luogo, perché sarebbe in grado di generare nuove ed intriganti dinamiche, e di entrare a “gamba tesa” nel rapporto tra la sua ex fidanzata e Edoardo Donnamaria. Non ci resta che aspettare…