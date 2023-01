La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere con il fiato sospeso i fan della ship e i telespettatori del Grande Fratello Vip.

Dopo l’ennesima e furibonda litigata della scorsa notte, i due sembravano aver trovato nuovamente il modo di convivere mettendo da parte le loro incomprensioni, ma il risentimento reciproco ha preso ancora una volta il sopravvento. Infatti, dopo aver trascorso del tempo in veranda a giocare con gli altri vipponi, Edoardo decide di allontanarsi lasciando capire di voler trascorrere del tempo solo con Antonella. L’influencer campana decide così di raggiungerlo per chiedergli il motivo del suo comportamento, ma Donnamaria la respinge perché deciso a non riaprire questioni per ora non risolvibili.

Nuovo confronto tra Antonella e Edoardo

“Meno ho a che fare con te e meglio è”, dice il volto di Forum, mentre la Fiordelisi non si spiega i motivi del suo risentimento in quanto sicura di trovarsi dalla parte della ragione. “Dopo quello che hai fatto?”, dice la vip. “Non ho niente da dire, ho parlato abbastanza”, ribatte Donnamaria chiudendo definitivamente la questione.

"Stai giocando", "Sei finta": botta e risposta tra i Donnalisi

Ma Antonella non riesce proprio a darsi pace, e pochi istanti dopo torna nuovamente alla carica con una nuova accusa: “Mi fai capire a che gioco stai giocando? Hai un copione”. “Sei finta”, risponde Edoardo. “Mi ti rendi conto di quello che mi stai dicendo?”, replica alterata la Fiordelisi che, in preda alla collera e allo sconforto, si allontana dal fidanzato.

In cucina, la vippona trova Davide Donadei pronto a consolarla: “Non potete parlarvi, dovete stare lontani e basta. Ora non è il momento di stargli vicino”, dice l’ex tronista, convinto del fatto che per Antonella non sia ancora giunto il momento per un chiarimento con Donnamaria.

Il tempo aiuterà i Donnalisi a ricongiungersi, o la relazione è giunta al capolinea?