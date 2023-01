E’ stato un venerdì ricco di polemiche e drammi nella Casa del Grande Fratello Vip. Oltre alle liti furibonde tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e il durissimo faccia a faccia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è verificato anche un blackout.

Blackout nella Casa del Gf Vip

La modella spagnola stava parlando con Luca Onestini e Donnamaria, quando ad un certo punto è saltata la luce. Oriana si è messa ad urlare, mentre Luca ha bisbigliato: “Fantastico, fantastico, fantastico, vieni…”. Edoardo, invece, ha subito detto: “Che succede oh, ragazzi? Ma che sta succedendo? Vai limonate! Si tr***a. Oh che fate voglio sentire anche io che dite?”. Poi in sala è arrivato Daniele Dal Moro: “Tutte le luci spente che bello. Tutto quello che succede adesso non è registrato, raga non stanno registrando!”. Ma dopo appena sessanta secondi la luce è tornata nuovamente, anche se in realtà la diretta non si è mai interrotta, a differenza di quanto credevano i vipponi.

Scatta il bacio tra Oriana Marzoli e Luca Onestini?

Ma cos’è realmente accaduto in quel minuto? Perché Luca Onestini ha detto “Fantastico, vieni qui”? E soprattutto, perché Edoardo Donnamaria ha detto “Limonate”? A provare a dare una spiegazione ci hanno provato i colleghi di Biccy.it, che hanno raccolto alcuni commenti che circolavano su Twitter, nei quali si ipotizzava che tra Luca e Oriana ci fosse stato un bacio. “Onestini che dice fantastico fantastico vieni e Oriana no, no e lui vieni vieni. No vabbè scioccata dal bacio al buio”; “Edo parlava a Luca e Oriana, e Onestini le ha detto vieni qui, quindi si sono baciati!”; “No sentite bene, lui voleva parlarle di un compleanno. Lei dice ‘te lo dico, è per il compleanno’”.