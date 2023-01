Il naufragio del rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip, ha spinto la modella venezuelana nuovamente tra le braccia di Luca Onestini, verso il quale non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse, non ricambiato, almeno all'apparenza, dall’ex tronista.

Tra i due, in ogni caso, si è instaurata una bella amicizia, e trascorrono moltissimo tempo l’una in compagnia dell’altro. Nelle ultime ore è andato in scena anche un momento a forti tinte hot. Nella serata di giovedì, Oriana e Luca si sono accomodati su uno dei divani presenti nel loft di Cinecittà. La venezuelana, a quel punto, si è praticamente distesa sull’ex tronista, poggiando la testa tra le sue gambe. Onestini è parso particolarmente in imbarazzo, ma a catturare l’attenzione dei telespettatori sono stati i commenti della Marzoli. Quest’ultima, infatti, ha raccontato al coinquilino che, a differenza di quanto fa Nikita Pelizon con Daniele Dal Moro, loro non hanno mai fatto questo tipo di cose prima d’ora.

L’allontanamento di Oriana dal vippone veneto potrebbe provocare un nuovo avvicinamento con Luca? E soprattutto, quest’ultimo deciderà di lasciarsi andare, nonostante abbia detto a più riprese di non voler iniziare nessuna relazione nella Casa?