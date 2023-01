I recenti sviluppi nella relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria starebbero avendo delle preoccupanti ripercussioni, in particolare sul volto di Forum.

Onestini: "Donnamaria vomita ogni mattina, sono preoccupato"

Luca Onestini, poche ore fa, confidandosi in cortiletto della Casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Attilio Romita, ha raccontato un episodio che lo ha particolarmente allarmato. Di seguito il contenuto della conversazione riportato da IsaeChia.it. “Ieri forse non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i cogl*oni. Quando io vedo uno (Donnamaria, ndr) che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta di m*rda appena alzato e non ce la fa più… Io ho bisogno che questa persona venga aiutata, questa situazione lo sta massacrando”.

“Ieri sera l’ho trovato a morire di freddo, scalzo, gli ho messo una coperta. Si era addormentato da solo, tutto scalzo che, credimi, faceva un freddo ieri…”, ha rivelato Edoardo Tavassi.

Poi Onestini ha proseguito: “Ragazzi, quando uno va a vomitare là dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto dietro un letto per non farsi vedere e sentire da nessuno…”. Anche Attilio Romita ha raccontato un aneddoto particolare: “L’ho visto parlare da solo ieri sera nella stanza da letto…”.