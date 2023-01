Antonella Fiordelisi è arrivata al punto di rottura. La tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, sta mettendo a dura prova la tenuta mentale dell’influencer campana, al quale sembra arrivata al limite massimo di sopportazione.

Antonella Fiordelisi si sfoga con Attilio Romita

“Devo pensare di più a me stessa”, dice Antonella mentre si confida in giardino con Attilio Romita. La vippona analizza con attenzione il suo percorso, e ritiene che vivere un’esperienza come quella del Gf Vip in coppia non sia sempre un vantaggio. La Fiordelisi si è resa conto di non essere forte come un tempo, e che, a volte, l’amore rende fragili.

Antonella credeva di aver trovato un ragazzo d’oro, invece con il passare del tempo si è dovuta ricredere. Secondo l’influencer campana, Edoardo non è mai stato in grado di difenderla dalle angherie dei suoi amici, non ha mai preso una posizione decisa. Invece di essere suo complice, ha preferito allearsi con gli altri. La Fiordelisi si era innamorata di un ragazzo diverso, ma adesso, invece, non lo riconosce più. “Non è detto che quella versione di Edoardo fosse la più giusta”, commenta Attilio Romita. “Ma qual è la versione sua?”, chiede Antonella, che sta male a causa dell’ambiguità di Donnamaria. Lei sostiene di essersi mostrata sempre per quella che è, mentre il fidanzato non fa che cambiare pelle: quando sono da soli è tenero, quando è con gli amici la prende in giro.

“Voglio un amore vero”, conclude la vippona, che non gradisce le mezze misure. Antonella non ha intenzione di accontentarsi, e la sua dignità vale più di ogni altra cosa, e non vuole perderla per un uomo.