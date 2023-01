Nicole Murgia, ripensando ai suoi figli, ha avuto un inevitabile momento di sconforto. L’attrice romana vorrebbe sapere come stanno, e il fatto di non sentirli la fa stare molto in pensiero.

Ieri pomeriggio, l’ex di Andrea Bertolacci si è confidata con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, che le hanno offerto tutto il loro sostegno. Nicole ha raccontato della sua separazione, una decisione tormentata e difficile. Ha raccontato di aver fatto di tutto per salvare il suo matrimonio, ma con scarsi risultati.

La Murgia non riusciva a trovare più il suo equilibrio, e per un periodo della sua vita si è sentita persa. E per quanto abbia cercato di essere forte, le avversità hanno finito per travolgerla. E’ stata anche costretta a nascondere le sue fragilità perché sapeva che avrebbe minato la stabilità dei suoi figli. “A volte mi sento in colpa”, ha detto tra le lacrime. Ma nonostante tutto è stata in gradi di rialzarsi, soprattutto grazie ai suoi bambini: “Loro sono stati la mia salvezza, e lo sono ancora”, ha detto Nicole.