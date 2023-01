Davide Donadei ha infranto (di nuovo) il regolamento del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, chiacchierando con alcuni coinquilini, ha svelato i nomi di due cantanti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo (in programma dal 7 all’11 febbraio).

Tutto è partito quando Davide ha espresso il suo desiderio di vedere Wilma Goich sul palco dell’Ariston. “Voglio che ha Wilma”, ha detto Donadei. “A Sanremo?”, ha chiesto Edoardo Tavassi. “Poi io sono fan di Ultimo, e lui quest’anno…”, ha svelato il ristoratore, spoilerando di fatto il primo nome. Infatti, quando Sarah Altobello ha chiesto “Ci va?”, lui ha risposto: “L’ultima settimana lo hanno…”.

Davide Donadei, le rivelazioni sul Festival di Sanremo

Ascoltanto le parole dell'ex tronista, Alberto De Pisis ha chiesto: “Quindi sai i nomi di tutti quelli che vanno? Dammi solo un nome revival, che ne so…”. A quel punto, Davide Donadei ha svelato che al Festival ci saranno anche Paola & Chiara. Euforico per la rivelazione, Alberto ha chiesto se stesse scherzando, ma Davide ha risposto con un secco “No”.

Per i concorrenti del Grande Fratello Vip vige il divieto assoluto di comunicare informazione apprese dall’esterno. Nello specifico, il vippone in questione, entrato in un secondo momento, è a conoscenza di fatti che sono ignoti ai coinquilini che sono entrati nel loft di Cinecittà sin dall’inizio del reality.

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti o la vicenda passerà sotto traccia?