La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo che il volto di Forum ha definito la sua fidanzata “falsa”, quest’ultima è scoppiata nuovamente a piangere, minacciando di voler abbandonare il reality show.

Nuovo confronto tra Edoardo e Antonella

“Hai paura di perdere? Perché piangi? Dai, seria. Non credo che tu pianga per gli scacchi. Sappiamo entrambi che non te ne andrai mai, quindi forse è il caso che trovi una soluzione. Lo sai perché non stai bene? Guarda caso piango da quando non parliamo. Non mi piace vederti piangere. Un abbraccio? Me ne vado?”. Queste le parole di Edoardo che, vedendo Antonella sofferente, ha provato a riavvicinarsi. “Perché me ne voglio andare? Perché non sto più bene qua. Per le persone che ci sono io non sto bene. Sono una persona finta, perché mi stai parlando?”, chiede la Fiordelisi.

Antonella: "Lui non è più quello di prima"

In seguito, Antonino Spinalbese ha provato a consolarla: “Qualcuno di vuoi due deve fare il primo passo. Sono problemi veramente superflui. Essere diversi non è una tragedia, secondo me entrambi capite l’altro, solo che siete ai principi delle scuse, di chi ha ragione, di chi non sbaglia. Lui per la priva volta adesso riesce a farti ingelosire. Ieri, appena l’hai visto che stavano giocando, facevi un sorriso da qui a lì”. Ma l’influencer campana è rimasta sulle sue posizioni: “Siamo molto diversi. Quando si è troppo diversi si rischia che uno non si capisce nemmeno. Lui non è più quello di prima che mi piaceva e mi ha fatto innamorare. Lui adesso è un’altra persona, capito? Non è neanche un fatto di gelosia. Se io sto così è perché non lo vedo più come mio complice”.

Poi Antonella ha proseguito: “Quando si è in coppia, se uno è davvero innamorato purtroppo sui sta male quando succede qualcosa, sei più debole”.

Anche Edoardo Donnamaria, confidandosi con Luca Onestini e Micol Incorvaia, è scoppiato a piangere per il tormentato rapporto con la Fiordelisi.

Come evolverà la situazione? I due riusciranno a superare le divergenze?