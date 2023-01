La Casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due diverse fazioni: da una parte ci sono Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Luca Onestini e Alberto De Pisis; dall’altra il resto dei coinquilini.

La strategia di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi

Ieri sera, Donnamaria ha raccontato un retroscena relativo ad Antonella e Nikita. Il volto di Forum, infatti, sostiene che l’influencer triestina abbia detto all’amica “Insieme qui siamo fortissime”. Ecco le parole di Edoardo riportate dai colleghi di Biccy.it: “Nikita ha detto ad Antonella ‘insieme qui siamo fortissime’, l’ha detto due settimane fa. Sì, nell’interesse del gioco. Antonella mi ha chiesto mezza preoccupata ‘secondo te che vuol dire questa cosa?’. Se uno si avvicina a me e mi dice ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince molto. Sì, sono serio, me l’ha detto Antonella. Lei mi chiedeva cosa intendeva secondo me Nikita. Io le ho detto ‘bo Antonè non è una cosa…’. Cioè capito come stanno le cose adesso?”.

Micol Incorvaia svela un retroscena

Ma tra la Pelizon e la Fiordelisi non sembrerebbe esserci solo una sorta di alleanza strategica. Micol Incorvaia, infatti, ha svelato di aver trovato un foglio con degli strani appunti. Secondo la sorella di Clizia, si tratterebbe della calligrafia di Nikita. “Io ho notato una cosa adesso, senza voler buttare m***a su nessuno. In puntata a un certo punto vi ricordate che Nikita si è seduta accanto ad Antonella a una certa? Io poi mi ero alzata e mi sono andata a sedere accanto a loro a caso, e vedo un coperchio di una scatola dove ci stavano prima i Mikado. Era tipo un foglio tutto scritto e mi sono chiesta ‘chissà cosa sarà’. Poi leggo che erano tutti appunti di Nikita, credo, mi sa di sì”.

Poi Micol ha aggiunto: “C’erano scritte delle cose tipo ‘lui ride solo quando…’, erano appunti e osservazioni su quello che succedeva. Appena mi sono resa conto che erano appunti ho subito lasciato perché non volevo farmi i cavoli suoi. Questa cosa di scrivere l’ha trasferita lei ad Antonella. Antonella ora ha iniziato ad appuntarsi le cose. Se notate sono già tre volte che Antonella si scrive, magari per poi difendersi in puntata”.