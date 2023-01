Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto pace. Dopo gli scontri degli ultimi giorni, scatenati da ciò che è emerso durante puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, la modella venezuelana e l’ex tronista si sono chiariti e sono tornati a trascorrere molto tempo insieme.

Ma un gesto compiuto da Oriana sta facendo discutere i fan della “non” coppia, i cosiddetti Oriele. La Marzoli era in giardino insieme agli altri coinquilini, e dopo aver alzato (nuovamente) il gomito ha iniziato a prendere in giro Dal Moro. “Ma quale limonato? Ho rubato tremila baci. Io sono ladra, sono nata ladra. Ho rubato tanti baci, non solo il vino. Baci a stampo, minc*ia, non c’è la lingua. Mi sono arrabbiata e me ne sono andata. Arrabbiata… ho fatto un po’ finta, la scenata”, racconta la vippona, che poi aggiunge: “Lui aveva la bandana negli occhi perché non voleva la luce, è tutto vero. Poverino lui che non si può alzare e non può fare niente… va**anc*lo!”.

Come potete vedere dal video in basso, mentre Daniele era di spalle, Oriana gli ha dedicato un “carinissimo” dito medio. Se Alfonso Signorini decidesse di mostrare la clip “incriminata” durante la puntata di questa sera, siamo piuttosto certi che si aprirebbe l’ennesima discussione tra la Marzoli e Dal Moro. Staremo a vedere.