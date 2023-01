Soffiano venti di burrasca nella storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum, palesemente provato dai litigi e dalle discussione degli ultimi giorni con la fidanzata, è entrato fortemente in crisi ed ha iniziato a piangere. L’influencer campana, dopo aver assistito al pianto del suo compagno (o ex compagno, scegliete voi) si è sfogata in giardino con Attilio Romita, entrambe a "gamba tesa" su Edoardo.

Ecco le parole riportare dai colleghi di Blogtivvù: “Ieri ha pianto per un po’. Vuoi sapere perché ha pianto? Appena ha visto che mi sono ripresa un po’ e ballavo, appena lo ha visto si è messo a piangere. Capito come fa? Quando io sto male che piango tutti giorni se ne sbatte il cavolo e nemmeno si avvicina. Ma ti rendi conto che questo è impazzito veramente o non ci rendiamo conto? Pensa te, da cane mio è diventato cane loro, che bello. Il nostro rapporto era molto equilibrato ultimamente e nessuno era cane di nessuno, era come una bilancia, tutto equilibrato”.

In questi mesi, durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è stata ricca di alti e bassi, oltre ad essere stata caratterizzata da drammi, litigi e continui tira e molla. Questa volta, però, qualcosa sembra essersi definitivamente rotto. La storia d’amore tra i Donnalisi sembra giunta inesorabilmente ai titoli di coda.