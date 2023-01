La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sta mettendo a dura prova la tenuta mentale di entrambi i concorrenti del Grande Fratello Vip. Le litigate degli ultimi giorni hanno provocato un vero e proprio terremoto emotivo nella coppia: da un lato l’influencer campana che continua a versare lacrime, dall’altra il volto di Forum appare con un volto segnato dalla sofferenza.

A preoccupare di più, però, sono le condizioni di Donnamaria. Nella notte tra il 29 e 30 gennaio, Antonella è entrata nel van, accusandolo, insultandolo e piangendo, circostanze che hanno devastato moralmente Edoardo. Subito dopo la Fiordelisi è corsa in Confessionale, e secondo i detrattori dell’influencer campana il suo obiettivo sarebbe esclusivamente quello di accaparrarsi una “clip” in puntata.

Edoardo Donnamaria, salute psico-fisica a rischio

Tuttavia, a colpire è l’immagine di Edoardo, solo in corridoio seduto su una sedia, completamente devastato e in uno stato quasi catatonico. Anche i coinquilini sono in apprensione per la salute psico-fisica del volto di Forum, anche perché alcuni suoi comportamenti cominciano ad essere decisamente preoccupanti. Luca Onestini ha svelato di averlo visto vomitare di nascosto, mentre Edoardo Tavassi ha raccontato di averlo visto, dopo il litigio con Antonella, dormire scalzo sul pavimento senza coperta addosso e completamente al freddo. Attilio Romita, invece, ha detto di averlo visto parlare da solo. “E’ tutto fuorché una roba finta, a differenze dell’altra parte, che è solo per attirare l’attenzione”, sostiene Onestini riferendosi ad una possibile strategia di Antonella Fiordelisi.

Insomma, le condizioni di Edoardo Donnamaria iniziano a preoccupare per davvero, e in molti chiedono a gran voce che il Grande Fratello intervenga prima che la situazione possa ulteriormente degenerare.