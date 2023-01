Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha palesato la sua gelosia nei confronti di Nikita Pelizon, circostanza che non è andata giù all’ex tronista, il quale ha fatto presente alla coinquilina i suoi comportamenti nei confronti di Luca Onestini.

Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli: "Fai la deficiente con Luca Onestini"

“Io non ho voglia di discutere tantomeno tenere il mio punto della ragione, ma a te, a parte che io mi sento a posto con la coscienza, non mi sembra di fare nulla. Detto questo, dopo tutto quello che hai fatto vieni a dire a me qualcosa? Facciamo così, non parliamo del comportamento, di quello che hai fatto in questi tre mesi, parliamo di come tu sei con Luca tutti i giorni. Non c’è problema, tanto l’hai fatto per due mesi e mezzo, puoi continuare a farlo. Stavi smettendo cosa? Che fino a ieri facevi la deficiente, ti vedevo. Non c’è problema, tanto a me non dà fastidio, hai sempre tenuto questa linea di comportamento”.

Daniele Dal Moro ha poi proseguito facendo un paragone tra il suo rapporto con Nikita Pelizon e quello tra Oriana Marzoli e Luca Onestini: “Mi hai detto l’altro giorno, perché mi sono seduto sulle gambe di Nikita con la testa, perché non stavo bene. È una mia amica. Lo facessi tutti i giorni, ma non è che lo faccio tutti i giorni. Mi andava, non ci vedo niente di problematico. C’è una differenza Oriana che tu fai la deficiente con Luca tutti i giorni, da mesi, ci volevi andare a letto. Con Nikita non abbiamo mai parlato di questo, siamo amici, ci abbracciamo, non puoi paragonare quello che c’è tra te e Luca con quello che c’è tra me e Nikita, il livello di amicizia perché siamo più amici noi. Che voi vogliate qualcosa oltre l’amicizia questo è un altro discorso”.