Ennesimo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip.

La scorsa notte, l’influencer campana ha raggiungo il volto di Forum all’interno del van. Giunta con il solo intento di sapere cosa stesse facendo e se stesse bene, la Fiordelisi ha precisato di non aver alcuna intenzione di discutere perché voleva guardare le stelle cadenti con Nikita Pelizon. Ma una volta constatato che Edoardo stava avendo un momento di sconforto, ha deciso di fermarsi, dando il via ad un nuovo litigio.

Nuovo confronto tra Antonella e Edoardo

“Al di là di tutti i litigi che uno può avere, ti posso assicurare che non è bello sentire un fidanzato che dice ‘Sei finta, sei questo e sei quello’”, spiega Antonella. “Io ti ho fatto una domanda: ‘Perché fai così? Hai un copione?’. E’ una domanda, non ho detto che tu sei finto. Tu mi hai detto che io sono finta. Il metro di paragone ce l’ho, con gente che proprio quando accadono le cose mi guardano così. Se il mio fidanzato non mi capisce devo farmi due domande. Mi devo dire: ‘Scusa, ma mi sono innamorata di una persona che c’è o non c’è mai stata?’. Ma non ci vergognate? Avete più di trent’anni a testa! Ma io faccio questi giochini con gli altri?”.

Edoardo ha quindi replicato: “Il giorno dopo mi hai detto che facevo schifo e che dovevo vergognarmi perché non ti ho difesa in cortiletto, poi mi hai dato del ‘cane’ a letto perché ho abbracciato Oriana dopo la nomination. Il giorno dopo, non mi ricordo neanche per quale motivo, mi ha dato del “senza palle”, e io, nonostante questo, ti ho chiesto di dormire con me. E tu che hai fatto? Mi hai detto di no”.

Antonella: "Sei il cane di Oriana"

“Aveva ragione Dana, sei il cane di Oriana”, sbotta la Fiordelisi. “Ti ho dato tutto, ho sbagliato. Chi sei te? Perché bene o male tu hai capito chi sono io. Non penso che stavi così se io ti avessi trattato male come dici. Perché io non ti ho mai fatto del male, anzi stavamo sempre bene. Questa cosa che ti ho trattato male, che ti ho fatto questo e quell’altro, non è assolutamente vera. Io penso di averti amato come non ho mai amato nessuno. Qui dentro mi hai fatta stare male come non ha mai fatto nessuno".

"Purtroppo sono consapevole di tutti i difetti che hai, di tantissime cose del tuo carattere che non mi piacciono”, ha ribattuto Donnamaria. “Sono io quella che è stata male, non te”, sostiene Antonella, che prosegue: “E’ inutile parlarne adesso. Sei stata la delusione più grande, perché ti amo, purtroppo. Stai destabilizzando la mia esperienza qui. A me prima mi piacevi in tutto. Come fai a volere bene ad una persona e dirmi tutte quelle cose? Le cattiverie, mi sfotti e mi provochi tutti i giorni. Come fai? Perché quello che devo subire qui dentro non l’ha subito nessuno. Tu sei il mio primo carnefice. Mi hai proprio deluso”.