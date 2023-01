Dopo la diretta di ieri sera, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto l’ennesimo confronto. Durante la puntata, i Donnalisi avevano già avuto un accesissimo confronto: urla, lacrime e mascara che colava copioso sul volto dell’influencer campana segnato dalla sofferenza. In seguito, con l’arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip del papà di Edoardo, i due si sono riabbracciati, ma il gesto affettuoso non è in alcun modo servito a far tornare la pace nella coppia.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Chiuso definitivamente il collegamento con Alfonso Signorini e lo studio di Cinecittà, i due vipponi si sono lasciati andare ad un lungo sfogo con i rispettivi amici, facendo intendere che la loro storia d’amore è ormai giunta ai titoli di coda.

Antonella si è confrontata con Sarah Altobello e Davide Donadei. E’ totalmente sconvolta da quanto accaduto durante la puntata, circostanza che la spinge a riflettere sul rapporto con il fidanzato. La Fiordelisi ritiene che non ci siano dubbi sul fatto che il volto di Forum sia innamorato di lei, e crede che il papà di lui sia stato carino a sbilanciarsi nei suoi confronti, ammonendo, tra l’altro, il figlio per alcuni atteggiamenti avuti proprio verso la fidanzata. Allo stesso tempo, però, Antonella non ha apprezzato il fatto che alcuni amici di Edoardo l’abbiano mandato in nomination. “Mi fa tanto male vedere che lui mi ha dato della finta con i miei nemici qui dentro, quindi ho deciso di chiudere. Mi sento dire che sono finta e faccio la vittima”, ha detto l’influencer campana con le lacrime agli occhi, che di fatto ha assunto la decisione di chiudere definitivamente la relazione. detto Antonella con le lacrime agli occhi prendendo la decisione di lasciare il ragazzo.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Donnamaria, ritrovatosi in giardino con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ha parlato del comportamento avuto da Antonella durante la puntata. Ad infastidirlo maggiormente il fatto di non essere riuscito ad avere un dialogo con lei perché è sempre scappata dinanzi ai problemi di coppia. “In questi giorni non ho mai avuto modo di dire queste cose a lei. Prende e se ne va. Anche oggi, quando Alfonso le ha chiesto, lei non ha detto una parola. Il fatto che non risponda non è una cosa positiva, significa che non sa cosa dire”.