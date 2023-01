Volano letteralmente tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà. Durante la trentesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 30 gennaio, l’ex velina di Striscia la Notizia ha rivelato di aver visto il marito della vippona, l’imprenditore statunitense Bradford Beck, insieme ad un gruppo di persone (composto anche da sette bellissime donne) nel ristorante di Milano in cui lavora.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa, e rivolgendosi proprio a Giaele le ha comunicato che c’erano “belle notizie”, e che sarebbe stata proprio la Quaranta a informarla di alcune novità. A quel punto, la De Donà, avendo intuito l’argomento, ha subito voluto sapere, e pare esserci rimasta decisamente male del fatto che il marito abbia trascorso del tempo in Italia senza andare a trovarla.

Cristina Quaranta e Giaele De Donà: volano stracci

“Di solito non chiedi nulla su tuo marito. In quattro mesi non ti ho mai sentita parlare di lui”, ha iniziato a provocarla Cristina. Giaele, però, ha prontamente smentito l’ex coinquilina, spiegando come in realtà parla sempre di Bradford: “Forse non segui il daily”. A quel punto, la Quaranta è entrata a gamba tesa sulla vippona: “Posso farti una domanda? Ma te lo ricordi ancora il PIN della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla”. Un’uscita, a dire il vero poco carina, che ha scatenato la reazione furiosa della De Donà, generando un momento ad altissimi contenuti trash: “Sì, lo ricordo tesoro. Quando esco di qui ti offrirò una cena e ti porto a fare shopping. Perché si vede che sei un po’ stressata. Dopo quattro mesi ancora che parli di me. Tu sei in studio, io sono ancora qui”, ha detto Giaele facendo il gesto dell’ombrello. Poi ha proseguito: “Sì, sono una signora e mi è caduta la corona. La zecca ti saluta. Una principessa anche senza corona. Sembro Genoveffa? Meglio Genoveffa di zecca”.

Ma la disputa non è di certo terminata lì. Edoardo Donnamaria, chiamato in Confessionale per le nomination, ha voluto prendere le difese della De Donà, e rivolgendosi a Cristina le ha detto che poteva evitare di dire certe cose. Ma la Quaranta non l’ha presa affatto bene, ed ha iniziato ad inveire contro il volto di Forum (video in basso).