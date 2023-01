Il tormentato rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunto ad un punto di svolta. Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 30 gennaio, l’influencer campana e il volto di Forum si ritrovano faccia a faccia per decidere le sorti della loro storia d’amore.

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria

“Nonostante io mi senta molto innamorata di te, ho visto più volte mancanze di rispetto che non mi stanno più bene”, esordisce Antonella, che sembra decisa a mettere un punto alla relazione con Edoardo. “Sono venuta qui in primis per pensare a me, non per stare male per un uomo. Da questo momento in poi sono sola. Non stiamo più insieme per quanto mi riguarda”, prosegue la vippona. “Mi dispiace, ma lo faccio per me stessa”. Donnamaria è silenzioso e riflessivo, e sebbene abbia raccontato in più di un’occasione di sperare che l’ormai ex fidanzata lo lasciasse, di fronte al fatto compiuto il suo desiderio sembra essere un altro. Edoardo è convinto che i sentimenti tra loro siano troppo forti che sarebbe un peccato sprecarli, e per questo chiede più volte alla coinquilina di riflettere sulla sua decisione.

Il ragazzo chiede ad Antonella di capire se sia realmente innamorata di lui e se le interessi di più il gioco rispetto alla loro relazione. L’influencer campana torna sulle ragioni che l’hanno portata a prendere una decisione così sofferta: dalle mancanze di rispetto ai rapporti con le persone che, secondo lei, hanno condizionato Donnamaria e trasformato in una persona diversa rispetto a quella che era all’inizio della loro storia.

Edoardo Donnamaria: "Quando sono lontano da te sto a pezzi"

Alla luce di quanto detto dalla Fiordelisi, Edoardo le chiede per quale motivo lo abbia abbracciato durante l’incontro con il papà di lui. “Perché era un momento carino, è stato bello vederti emozionato per tuo padre”, risponde Antonella, ribadendo che per lui ci sarà sempre ogni qual volta avrà bisogno di supporto. “Lo voglio ora”, commenta Donnamaria, chiedendo alla vippona un abbraccio che ha il sapore di un addio. Dopo lunghi attimi di silenzio, Edoardo torna a discutere del loro rapporto: “Sei stata male con me?”. “All’inizio mai, ero felicissima”, risponde Antonella. “Pensavo di aver trovato l’amore vero, tipo quello dei film. Poi ci sono stati dei problemi, ma ho sempre pensato che avremmo potuto superarli insieme”.

“Pensi che valga la pena buttare tutto?”, chiede Edoardo, visibilmente innamorato ed incredulo che la relazione sia giunta ai titoli di coda. “Quando sto lontano da te sto a pezzi. Non può finire così, ci sono troppe cose che dobbiamo fare insieme”, dice Donnamaria che non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere Antonella. “Quando sto con te non ho bisogno di nient’altro”, prosegue il vippone. “Pensaci”, conclude Edoardo, invitando la Fiordelisi a prendersi ancora del tempo prima di decidere il loro futuro come coppia.