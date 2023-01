Alfonso Signorini ha deciso di schierare l’artiglieria pesante per provare a fare concorrenza al Festival di Sanremo. Il Grande Fratello Vip, infatti, proprio in concomitanza con la kermesse canora, tornerà in onda su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale (lunedì e giovedì).

Proprio nella settimana che va dal 7 all’11 febbraio, il conduttore del reality show e la sua squadra, hanno deciso di fare entrare nella Casa più spiata d’Italia sei nuovi personaggi, ma non nelle vesti di concorrenti, bensì di “ospiti” per un periodo limitato. La formula scelta da Alfonso Signorini ricorda quella del reality di MTV dal titolo Ex on the beach, attualmente in onda su Paramount Plus e condotto proprio da due ex vipponi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Nuovi ingressi nella Casa

Infatti, a varcare la soglia della porta rossa saranno sei ex fidanzati/e di attuali inquilini del loft di Cinecittà. Ma di chi si tratta? La prima è Ivana Mrazova, ex gieffina nonché ex compagna di Luca Onestini. La modella di origini ceche è stata già ospite della puntata del 30 gennaio, durante la quale Signorini ha di fatto annunciato che quest’ultima farà il suo ingresso nella Casa in occasione della diretta di lunedì 6 febbraio.

Poi, come rivelato dall’Investigatore Social Alessandro Rosica, sarà il turno di Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, e Martina Nasoni, già concorrente del Grande Fratello nella versione nip, durante il quale ha conosciuto Daniele Dal Moro, con cui ha avuto una relazione.

L’obiettivo degli autori, neanche troppo velato, è quello di creare nuove dinamiche all’interno della Casa. In particolare, l’ingresso dell’ex di Antonella Fiordelisi, che sembra aver definitivamente chiuso la tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, e quello dell’ex di Daniele Dal Moro, che ha una sorta di “tresca” con Oriana Marzoli, provocheranno un vero e proprio terremoto tra le mura del loft di Cinecittà. I nomi degli altri due personaggi sono ancora top secret.

Preparate i poc corn, ne vedremo e sentiremo delle belle!