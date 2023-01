Antonino Spinalbese è senza tema di smentita uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex di Belén Rodriguez è uno degli scapoli più ambiti della Casa: prima il flirt con Antonella Fiordelisi, poi la breve liaison (finita male) con Oriana Marzoli. E ancora: l’interesse mai nascosto di Giaele De Donà nei suoi confronti, ed infine l’attrazione che Nicole Murgia dice di provare per lui.

Il lapsus di Antonino Spinalbese

Ieri notte, al termine della puntata, mentre l’hairstylist parlava con Giaele, l’ha scambiata per la sua ex compagna. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: “Quando usciamo da qui io voglio diventare amico di Brad (il marito della De Donà, ndr). Vi giuro voglio davvero conoscerlo. Parlo con Brad direttamente adesso: quando fai queste cene io vorrei diventare tuo amico ed essere invitato. Io e Andrea (Maestrelli, ndr) vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen… oops. Oddio, no non ho detto nulla, ho sbagliato. Mi è scappato, mi è uscito”.

Giaele, però, non ha sentito il lapsus del coinquilino: “Cos’hai detto, non ho capito. Cos’hai detto?”. Antonino, però, si è rifiutato di risponderle ed è scappato via.

I rapporti con Belén Rodriguez

Circa un mese fa Spinalbese ha rivelato in che rapporti è con Belén Rodriguez: “Io e lei ci sentiamo spesso per la bimba. Tra noi è tutto ok e siamo in buoni rapporti. Io non vivo senza mai figlia. Pensate che sono stato a Ibiza, poi sono tornato e il giorno dopo dovevo riportare la bambina da lei. Però avevo voglia di stare ancora con la bimba, così ho chiamato la mia ex e le ho detto ‘senti posso vederla ancora un po’?’. E anche per questo che vi dico che tra noi è tutto ok, io la chiamo e passo per la piccola. Avere una figlia ti cambia tutto”.