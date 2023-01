Sono stati giorni complicati per Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del 23 gennaio, il suo rapporto con Oriana Marzoli ha iniziato a vacillare, con l’ex tronista che ha iniziato ad esternare tutte le sue perplessità circa il comportamento della modella venezuelana, e per i suoi “trascorsi” nel loft di Cinecittà con Antonino Spinalbese e Luca Onestini.

Le parole di Gianni Dal Moro

A giungere in soccorso di Dal Moro è stato il papà Gianni, deputato del Partito Democratico fino allo scorso 18 ottobre, che nel corso della puntata di ieri, lunedì 30 gennaio, ha avuto un confronto con il figlio. “Devi guardare avanti. Non preoccuparti delle critiche, tu hai una corazza molto dura. Devi rispettare le regole, ma soprattutto avere una stella polare, che sono i valori che io e tua madre ti abbiamo insegnato. Sii te stesso, guarda i valori che sono la cosa più importante. Adesso inizia la parte più impegnativa, oggi è il momento in cui devi tirare fuori il meglio di te stesso, come del resto hai sempre fatto nella cita. Quando sembrava tutti finito, tu hai sempre reagito con la forza di volontà. Tu mi hai insegnato a dire ‘non mollare mai’”. Parole di affetto e stima di cui Daniele Dal Moro aveva un gran bisogno, soprattutto dopo le vicissitudini vissute durante la passata settimana.

Il like contro Oriana Marzoli

Intanto, nelle ultime ore, un like di Gianni Dal Moro non è affatto passato inosservati ai fan di Oriana Marzoli. A quanto pare, infatti, il papà di Daniele abbia messo il “pollice su” ad un commento fatto da un utente su Twitter contro la “bebe” e a favore di Nikita Pelizon: “La differenza tra Oriana e Nikita quando parlano con Daniele: la prima non ascolta e si guarda le unghie, la seconda ascolta e si interessa. O la vedo solo io? Non credo. E credo anche si noti la differenza di come sta lui. E non ditemi di no”.