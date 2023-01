Non è certo una novità che nella Casa del Grande Fratello Vip tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli non corra buon sangue. L’influencer triestina, in questo momento, è la migliore amica di Antonella Fiordelisi, acerrima nemica della modella venezuelana, circostanza che contribuisce a innalzare ulteriormente il livello dello scontro tra le due vippone.

Ma ad infastidire ancora di più Oriana è il rapporto di amicizia tra Nikita e Daniele Dal Moro, con il quale la Marzoli ha una sorta di “tresca”. Questa mattina, la Pelizon, preoccupata per l’ex tronista, ha voluto metterlo in guardia. Secondo lei, infatti, la “bebe” potrebbe portarlo sulla cattiva strada.

Nikita Pelizon mette in guardia Daniele Dal Moro

Mentre i due vipponi erano in giardino a crogiolarsi al sole, Nikita ha chiesto a Daniele per quale motivo si fosse messo a tirare bustine di tè al muro, gesto decisamente insolito. “No, ma volevo provare”, ha risposto l’imprenditore. “Era solo curiosità. Ieri l’ho preso a parole”, prosegue Dal Moro riferendosi ad un nuovo litigio con la Marzoli. “Mi raccomando. Perché anche quando la prendi a parole, ogni tanto ti escono delle frasi… Anche lei ti dice ‘Vedremo chi verrà squalificato prima…”.

La Pelizon ha dunque suggerito all’amico di fare molta attenzione: “Lo so che non sei ebete, però mi raccomando. Mi sentivo di dirtela questa cosa, altrimenti mi faccio gli affari miei. Anche i più forti non sono invincibili. Ricordatelo”. Daniele ha tranquillizzato la coinquilina dicendogli che non ha nulla di cui preoccuparsi.

I fan della coppia composta da Oriana e Daniele, i cosiddetti Oriele, non hanno preso benissimo la conversazione tra Nikita e Dal Moro. Infatti, ritengono che quello della Pelizon sia esclusivamente un tentativo di sabotaggio con l’obiettivo di mettere l’ex tronista contro la modella venezuelana.