Tempi duri per Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata del 30 gennaio, la modella ha appreso che suo marito è stato avvistato a Milano in compagnia di un numeroso gruppo di donne. A darle la notizia tutt’altro che piacevole è stata Cristina Quaranta, la quale ha svelato che Brad era a cena nel ristorante in cui lavora l’ex vippona. L’ex velina di Striscia la Notizia ci è andata giù pesante, consigliando a Giaele di “stracciare la carta di credito”.

Ma ciò che ha infastidito di più la De Donà è il fatto che il marito fosse venuto in Italia a divertirsi senza aver trovato il tempo per vedere lei: “Sono quattro mesi che sono qui e che chiedo di vederlo. Invece di approfittare di venire qua, è andato a cena con gli amici”, ha confessato la vippona ad Oriana Marzoli. La modella venezuelana ritiene che Brad non voglia apparire in tv, e le consiglia di resistere, cercando di non fare pensieri negativi. Ma Giaele ha detto di essere stanca, e ha dichiarato che nulla le avrebbe impedito di correre da suo marito, anche per due minuti soltanto e anche per vederlo a distanza. Non vedere da lui lo stesso impeto la destabilizza e la intristisce. Tuttavia, la vippona si sente rinforzata da alcune sicurezze: anche il marito sta commettendo degli errori, e quando si ritroveranno faccia a faccia, la vippona non partirà da una posizione di svantaggio.

Il desiderio di Giaele di vedere il marito è però molto più forte di qualsiasi rammarico e di qualsiasi dubbio. La De Donà dovrà aspettare la fine dell’avventura nella Casa per ritrovare Brad, o prima o poi quest’ultimo si deciderà ad andare a trovarla?