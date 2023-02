Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera, nonostante i festeggiamenti per il compleanno di Antonino Spinalbese, gli animi si sono surriscaldati quando Antonella Fiordelisi ha iniziato a litigare con praticamente tutti i suoi coinquilini. “Siete delle brutte persone, mi fate passare per quella che non sono, io contro il branco”, l’accusa dell’influencer campana.

Antonella Fiordelisi si scaglia contro i vipponi

Tutto ha avuto inizio quando chiacchierando in veranda con Edoardo Tavassi, è stata tirata in ballo l’accusa fatta contro Edoardo Donnamaria che durante una lite le “avrebbe messo le mani addosso”. “Tesoro, tu volevi far passare Edoardo come uno che ti picchiava, ma stai zitta. Hai messo il reality al primo posto ed Edoardo all’ultimo”, ha detto Tavassi. “Io ho detto che mi ha picchiato? Ma come ti permetti?”, ha replicato la Fiordelisi, che ha accusato alcuni vipponi di aver applaudito quando in puntata è stato affrontato l’argomento. “Io l'ho sentita quella frase, non mettermi le mani addosso, ero là quando lo hai detto”, ha raccontato Giaele De Donà. “Io sono un battitore libero, quello che penso non ho bisogno di condividerlo con gli altri”, ha detto, invece, Alberto De Pisis. “Solo insieme siete forti, non avete personalità”, ha proseguito Antonella, accusando i coinquilini di aver fatto branco contro di lei: “Io me ne sto per i fatti miei, voi mettete in mezzo ca**i miei”.

Lo scontro con Nicole Murgia e Micol Incorvaia

Dopo l’intervento di Nicole Murgia, la Fiordelisi ha proseguito nella sua personalissima arringa: “Mi state prendendo in un momento di debolezza, siete delle brutte persone fatevelo dire. Tutti mi fate passare per quella che non sono, tutti in gruppo”. “Non hai argomentazioni, l'Oscar va a te per il film”, ha replicato Nicole. “Io spero che il karma esista, perché se il karma non esiste, è meglio che non esisto più”, ha urlato ancora Antonella.

Nella discussione si è inserita anche Micol Incorvaia, ma la Fiordelisi l’ha immediatamente fermata: “Quando si tratta di me tutti parlano, vai a dormire”. “Discorsi sul nulla, vai a dormire che cosa? Faccio il ca**o che mi pare”, ha replicato la sorella di Clizia. Antonella Fiordelisi, durante lo scontro con i vipponi ha provato a rivoltarsi anche contro Oriana Marzoli: “Sento che parli di me, a sto punto vai nella tua stanza, non davanti a me”, ha replicato la venezuelana, che l’ha ignorata tappandosi le orecchie.