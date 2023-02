La fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Al riguardo, Antonino Spinalbese è intervenuto sulla questione che aveva infastidito il volto di Forum, il quale si era risentito per essere stato chiamato “cane” prima da Oriana Marzoli e poi dalla stessa ex fidanzata.

L’ex di Belén Rodriguez ha dato nuovamente ragione all’influencer campana. Infatti, ritiene che chiamare “cane” Edoardo sia stato un complimento. “Per me è un complimento se una persona mi dice che sono un cane con la mia fidanzata. Ben venga. Significa che sto facendo il meglio per lei”, ha detto l’hairstylist mentre parlava con Antonella. La frase pronunciata da Antonino, però, sa tanto di frecciatina nei confronti di Donnamaria, con il quale non è mai corso buon sangue anche a causa dell’iniziale interesse manifestato dalla Fiordelisi nei confronti di Spinalbese.

Il fatto di essere stato definito “un cane” ha senza dubbio contribuito ad allontanare Edoardo da Antonella. Dopo una settimana caratterizzata esclusivamente da litigi e incomprensioni, e dopo ciò che è emerso durante la puntata del 30 gennaio, la Fiordelisi ha deciso di lasciare Donnamaria e di proseguire la sua avventura nella Casa da single. Il volto di Forum ha provato in tutti i modi a far cambiare idea all’ormai ex fidanzata, ma senza ottenere alcun risultato.